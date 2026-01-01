Raylab RL-SQ6090 быстроскладной софтбокс 60x90см

Описание

Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. Софтбокс используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света. Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью с высоким коэффициентом отражения. В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели «на липучках» — внутренний и внешний диффузоры.

Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа с UV-покрытием. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний — по периметру купола софтбокса на широкую 5 см ленту «вглубь» софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно). Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря прямоугольной форме, софтбокс имитирует естественное освещение «от окна». Комплектуется чехлом для хранения и переноски.

Характеристики: