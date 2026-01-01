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Raylab RL-SQ6090 быстроскладной софтбокс 60x90см
Raylab RL-SQ6090 быстроскладной софтбокс 60x90см
Raylab RL-SQ6090 быстроскладной софтбокс 60x90см

Raylab RL-SQ6090 быстроскладной софтбокс 60x90см

Raylab
Артикул: MTG-2054

Raylab RL-SQ6090 быстроскладной софтбокс 60x90см. Быстроскладной прямоугольный софтбокс 60×90 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Мобильный софтбокс весом 1 кг разбирается и складывается за пару минут и подходит для использования в пленэрных фото- и видеосъемках. Рассчитан на длительную эксплуатацию, благодаря упругим легким спицам из алюминиевого сплава и литому алюминиевому хвостовику со сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens.

Описание

Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. Софтбокс используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света. Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью с высоким коэффициентом отражения. В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели «на липучках» — внутренний и внешний диффузоры.

Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа с UV-покрытием. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний — по периметру купола софтбокса на широкую 5 см ленту «вглубь» софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно). Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря прямоугольной форме, софтбокс имитирует естественное освещение «от окна». Комплектуется чехлом для хранения и переноски.

Характеристики:

  • Тип: быстроскладной
  • Размер/ диаметр, см: 60*90
  • Комплектация: 2 рефлектора \ софтбокс \ чехол
  • Основной цвет: черный
  • Байонет: Bowens
  • Количество спиц/дуг: 4
  • Внутренний рефлектор: в комплекте
  • Внешний рефлектор: в комплекте
  • Вес без упаковки: 1.70 кг.

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