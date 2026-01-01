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Profoto RFi (254525) софтбокс 60х60 см без адаптера

Profoto RFi (254525) софтбокс 60х60 см без адаптера

Profoto
Артикул: NVF-7914

Profoto RFi (254525) – софтбокс размером, см – 60х60, без адаптера. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри квадробокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

Описание

Profoto RFi (254525) софтбокс 60х60 см без адаптера

Комплектация

    

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