Profoto RFi (254525) софтбокс 60х60 см без адаптера

Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto RFi (254525) – софтбокс размером, см – 60х60, без адаптера. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри квадробокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.
Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.
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Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
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