Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" многофунциольный глубокий октобокс 40 см

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.
Софтбокс поставляется с сумкой для переноски.
Характеристики:
Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): диаметр 400 мм x 660 мм Размеры в разложенном виде (софтбокс): диаметр 400 мм x 410 мм Размер в разложенном виде (зонт): диаметр 400 мм x 250 мм Размер в сложенном виде (софтбокс): диаметр 180 мм x 440 мм Размер в сложенном виде (зонт): 370 мм x 170 мм x 80 мм Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,135 кг Вес зонта: 346 г