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Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" многофунциольный глубокий октобокс 40 см
Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" многофунциольный глубокий октобокс 40 см
Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" многофунциольный глубокий октобокс 40 см
Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" многофунциольный глубокий октобокс 40 см

Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" многофунциольный глубокий октобокс 40 см

Phottix
Артикул: OLE-1781

Phottix 83720 G-Capsule Deep Softbox 16" глубокий октобокс 40 см

Панорамный софтбокс диаметром 40 см сочетает в себе софтбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный софтбокс (с сотами или без), как портретную тарелку, как светильник мягкого света с рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов.  Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.
Оснащен байонетом Bowens.

Описание

Софтбокс серии G-Capsule имеет светонепроницаемое черное внешнее покрытие, белую внутреннюю поверхность из термостойкого тканевого материала, который выдерживает температуру до 120 ° C, основу из 16 спиц из стекловолокна, отличающихся легкостью, прочностью и долговечностью. Софтбокс легко сложить для экономии места при хранении. Система также включает в себя набор магнитных гелевых держателей 4 цветов.

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.

Софтбокс поставляется с сумкой для переноски. 

Характеристики:

  • Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): диаметр 400 мм x 660 мм
  • Размеры в разложенном виде (софтбокс): диаметр 400 мм x 410 мм
  • Размер в разложенном виде (зонт): диаметр 400 мм x 250 мм
  • Размер в сложенном виде (софтбокс): диаметр 180 мм x 440 мм
  • Размер в сложенном виде (зонт): 370 мм x 170 мм x 80 мм
  • Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,135 кг
  • Вес зонта: 346 г

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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