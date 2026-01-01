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Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto
Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto
Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto
Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto
Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto
Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto
Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto

Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Profoto

Phottix
Артикул: DAN-5612

Быстрораскладной софтбокс Phottix (82733PR) Raja Mouse 60х120 см для Profoto.

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс, серебряная поверхность которого обладает высокой отражающей способностью. Размер - 60х120 см. Вес - 1550 г. Переходное кольцо - Profoto. Комплектуется сотами, внутренним и внешним диффузорами.

Описание

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой раскрываются новые возможности в портретной фотографии. Источник света, установленный в верхней части софтбокса, позволяет лучше освещать голову и лицо модели с резким падением освещения на остальную часть тела.

Световая характеристика (потеря света в стопах):

  • только внутренний диффузор - -0,1 
  • внутренний диффузор и внешний диффузор - -1,2 
  • только соты - +0,3 
  • 1 х диффузор и соты - -0,5 
  • 2 x диффузор и соты - -1,5

Особенности серии Phottix Raja:

  • прочная конструкция
  • используется термостойкий материал Phottix SL Tech
  • легкий и быстрый монтаж
  • сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
  • комплектуется дорожной сумкой

Комплектация

  • Софтбокс Phottix Raja Mouse 60х120 см - 1 шт.
  • Переходное кольцо Profoto - 1 шт.
  • Внешний диффузор - 1 шт.
  • Внутренний диффузор - 1 шт.
  • Соты - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
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10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
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Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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