Phottix (82733HE) Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см для Hensel

Описание

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой раскрываются новые возможности в портретной фотографии. Источник света, установленный в верхней части софтбокса, позволяет лучше освещать голову и лицо модели с резким падением освещения на остальную часть тела.

Световая характеристика (потеря света в стопах):

только внутренний диффузор - -0,1

внутренний диффузор и внешний диффузор - -1,2

только соты - +0,3

1 х диффузор и соты - -0,5

2 x диффузор и соты - -1,5

Особенности серии Phottix Raja: