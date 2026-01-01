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Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см
Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см
Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см
Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см
Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см
Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см

Phottix 82725 Raja Strip 30х140 быстрораскладной стрипбокс с сотами 30х140 см

Phottix
Артикул: DAN-5301

Стрипбокс Phottix (82725) Raja Strip 30х140 с сотами, размер - 30х140 см.

Быстроскладной софтбокс (стрипбокс) зонтичного типа с использованием термостойкого материала SL Tech от Phottix. Размер - 30х140 см. Байонет - Bowens. В комплекте два диффузора, соты и сумка для переноски.

Описание

Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. 

Характеристики:

  • байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • размер - 300x1400x535 мм
  • вес - 1,12 кг

Особенности серии Phottix Raja:

  • прочная конструкция
  • используется термостойкий материал Phottix SL Tech
  • легкий и быстрый монтаж
  • сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
  • комплектуется дорожной сумкой

Комплектация

  • Софтбокс Phottix Raja - 1 шт.
  • Крепление на байонет Bowens со спицами - 1 шт.
  • Внешний диффузор - 1 шт.
  • Внутренний диффузор - 1 шт.
  • Соты - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

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