Phottix (82673) софтбокс 2 в 1 размером 40х180 см (16x71") c сотами

Артикул: OLE-0938

Phottix (82673) – складной софтбокс размером 40х180 см изготовлен из высококачественных материалов.

Используется для студийной портретной съемки. Внутренняя отражающая поверхность серебристого цвета, внешняя – черного. Дополнительная рассеивающая поверхность поможет создать более мягкое освещение света без ненужных бликов при работе в студии. Софтбокс легко и быстро складывается, а для переноски и хранения предусмотрен компактный чехол.