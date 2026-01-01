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Phottix (82673) софтбокс 2 в 1 размером 40х180 см (16x71") c сотами
Phottix (82673) софтбокс 2 в 1 размером 40х180 см (16x71") c сотами

Phottix (82673) софтбокс 2 в 1 размером 40х180 см (16x71") c сотами

Phottix
Артикул: OLE-0938

Phottix (82673) – складной софтбокс размером 40х180 см изготовлен из высококачественных материалов.

Используется для студийной портретной съемки. Внутренняя отражающая поверхность серебристого цвета, внешняя – черного. Дополнительная рассеивающая поверхность поможет создать более мягкое освещение света без ненужных бликов при работе в студии. Софтбокс легко и быстро складывается, а для переноски и хранения предусмотрен компактный чехол.

Описание

Для установки софтбокса на осветители различных производителей необходимо дополнительно приобрести кольцо Speed Ring.

Комплектация

  • Складной софтбокс Phottix (82673) размером 40х180 см – 1 шт.
  • Рассеиватели – 2 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.
  • Съемные соты – 1 шт.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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