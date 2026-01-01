Phottix (82673) софтбокс 2 в 1 размером 40х180 см (16x71") c сотами

Для установки софтбокса на осветители различных производителей необходимо дополнительно приобрести кольцо Speed Ring.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (82673) – складной софтбокс размером 40х180 см изготовлен из высококачественных материалов.
Используется для студийной портретной съемки. Внутренняя отражающая поверхность серебристого цвета, внешняя – черного. Дополнительная рассеивающая поверхность поможет создать более мягкое освещение света без ненужных бликов при работе в студии. Софтбокс легко и быстро складывается, а для переноски и хранения предусмотрен компактный чехол.
Для установки софтбокса на осветители различных производителей необходимо дополнительно приобрести кольцо Speed Ring.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter