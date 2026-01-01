Phottix (82520) софтбокс 40x40 см

Артикул: NVF-764

Phottix (82520) – квадробокс для бестеневой предметной и макросъемки. С его помощью можно преобразовать резкий направленный свет вспышки в мягкий и рассеянный. Легко и быстро складывается, поэтому удобен для небольших студий и выездной съемки. В комплекте адаптер для студийных вспышек и чехол для переноски.