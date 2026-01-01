Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами

Описание

Софтбокс Nanlite MixPanel 60 устанавливается на прибор с помощью фиксаторов. Смягчает яркость светодиодов и снижает контраст.

Для монтажа не требуется переходного кольца, используются «липучки», что также позволяет софтбоксу полностью складываться для облегчения транспортировки и хранения.

Для дополнительного контроля над световым потоком входящие в комплект соты крепятся с помощью застежек-«липучек».