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Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами

Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами

Nanlite
Артикул: DAN-8911

Софтбокс с сотами используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока.

Описание

Софтбокс Nanlite MixPanel 60 устанавливается на прибор с помощью фиксаторов. Смягчает яркость светодиодов и снижает контраст.
Для монтажа не требуется переходного кольца, используются «липучки», что также позволяет софтбоксу полностью складываться для облегчения транспортировки и хранения.
Для дополнительного контроля над световым потоком входящие в комплект соты крепятся с помощью застежек-«липучек».

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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