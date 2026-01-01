Nanlite Lantern 60 для Forza 60 софтбокс

Описание

Софтбокс равномерно распределяет мягкий свет во всех направлениях.

В софтбокс Nanlite Lantern входит комплект с регулируемой «юбкой». Можно контролировать угол распространения света, поднять вверх или опустить, для максимально точного управления светом.

Совместим с Forza 60. Использование универсального крепления Bowens расширяет совместимость с большим ассортиментом осветительных приборов.

Технические характеристики:

Тип крепления - Forza 60

Количество спиц - 4

Внутренняя поверхность - серебро

Съемный диффузор - да

Опционные сотовые насадки - нет

Вес - 0,7 кг