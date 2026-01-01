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Lumifor LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100 см с адаптером Bowens

Lumifor LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100 см с адаптером Bowens

Lumifor
Артикул: OLE-1329

Lumifor LS-80100 ULTRA – софтбокс из современных высококачественных материалов размером 80х100 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,4. 

Описание

Lumifor LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100 см с адаптером Bowens

Комплектация

  • Кольцевой металлический адаптер типа Bowens – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель нейтрально-белого цвета с креплением "липучка" – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель нейтрально-белого цвета – 1 шт.
  • 4 высококачественные спицы+1 запасная спица – 1 шт.
  • Высококачественный купол из материала производства Корея с высоко отражающей поверхностью – 1 шт.
  • Инструкция по сборке – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.

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