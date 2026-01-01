Lumifor LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100 см с адаптером Bowens

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-80100 ULTRA – софтбокс из современных высококачественных материалов размером 80х100 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,4.
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Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.