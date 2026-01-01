Jinbei EB-060 50x50 cm Easy Softbox софтбокс

Артикул: NVF-7420

Jinbei EB-060 50x50 cm Easy Softbox – квадробокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 50х50. Байонет Bowens.