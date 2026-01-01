Jinbei EB-060 50x50 cm Easy Softbox софтбокс

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei EB-060 50x50 cm Easy Softbox – квадробокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 50х50. Байонет Bowens.
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