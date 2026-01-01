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Hensel (380100) Ultra Е софтбокс 80х100 см для ЕН с адаптером

Hensel (380100) Ultra Е софтбокс 80х100 см для ЕН с адаптером

Hensel
Артикул: NVF-8830

Hensel (380100) Ultra Е – софтбокс для ЕН с адаптером, предназначен для создания рассеянного студийного освещения. 

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Размер – 80х100 см.

Описание

В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Кроме того, крепежные элементы с крючками и петлями приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется. 

Переходное кольцо EH входит в комплект.

Совместимы со всеми вспышками серий Expert D, Integra Plus, Integra Mini, Speed Max, Expert/Integra Pro (Plus), eFlash, Contra, EH Pro и EH (Pro) Mini, а также с приборами C-Light D и C-Light 1000 (макс. 650 Вт).

Комплектация

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 23 ч

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Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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