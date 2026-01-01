Hensel (380100) Ultra Е софтбокс 80х100 см для ЕН с адаптером

В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Кроме того, крепежные элементы с крючками и петлями приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.
Переходное кольцо EH входит в комплект.
Совместимы со всеми вспышками серий Expert D, Integra Plus, Integra Mini, Speed Max, Expert/Integra Pro (Plus), eFlash, Contra, EH Pro и EH (Pro) Mini, а также с приборами C-Light D и C-Light 1000 (макс. 650 Вт).