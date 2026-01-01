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Hensel (330160) стрипбокс 30х160 см с сотами в комплекте

Hensel (330160) стрипбокс 30х160 см с сотами в комплекте

Hensel
Артикул: NVF-8831

Hensel (330160) – профессиональный стрипбокс размером 30х160 см для получения равномерного и мягкого света. 

Изготовлен из качественного материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Байонетное крепление Hensel.

Описание

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Крепежные элементы приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.

Совместим со всеми приборами серий Expert D, Integra Plus, Integra Mini, Speed Max, Expert/Integra Pro (Plus), Eflash, Contra, Eh Pro И Головками Eh (Pro) Mini И C-Light D И C-Light 1000 (Макс. 650 Вт). В комплект входят соты из ткани, с утопленным передним рассеивателем.

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