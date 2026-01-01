Hensel (330160) стрипбокс 30х160 см с сотами в комплекте

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Крепежные элементы приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.
Совместим со всеми приборами серий Expert D, Integra Plus, Integra Mini, Speed Max, Expert/Integra Pro (Plus), Eflash, Contra, Eh Pro И Головками Eh (Pro) Mini И C-Light D И C-Light 1000 (Макс. 650 Вт). В комплект входят соты из ткани, с утопленным передним рассеивателем.