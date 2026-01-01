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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SSA-OB6 BW октабокс 60 см с байонетом Bowens. Октобокс для накамерных вспышек, студийного импульсного и постоянного света. Легкий и компактный. Собирается за 2 минуты. В комплекте 2 рассеивающие ткани. Байонет Bowens.
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