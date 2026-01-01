Grifon KU II-16 SW-70 быстрораскладной параболический софтбокс 70см

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU II-16 SW-70, диаметр - 70 см. Параболический софтбокс (октобокс), уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц (расположенных с внешней стороны софтбокса) которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая с крупнозернистой фактурой. Быстрораскладная конструкция позволит быстро подготовить софтбокс к работе. В комплекте внешний рассеиватель. Байонет - Bowens. Диаметр - 70 см.
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