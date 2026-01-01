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Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс
Godox P90L параболический софтбокс

Godox P90L параболический софтбокс

Godox
Артикул: DAN-9246

Софтбокс параболический Godox P90L диаметром 90 см, с байонетом Bowens.
Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект. Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса. Байонет - Bowens.

Описание

Характеристики:

  • диаметр - 90 см
  • глубина - 70 см
  • материал спиц - фиберглас

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