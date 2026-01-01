Godox P90L параболический софтбокс

Характеристики:
- диаметр - 90 см
- глубина - 70 см
- материал спиц - фиберглас
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс параболический Godox P90L диаметром 90 см, с байонетом Bowens.
Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект. Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса. Байонет - Bowens.
Характеристики:
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Фон бумажный Savage (56-86) Fashion grey - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Godox DP400IIIV вспышка студийная.
Мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, светодиодная моделирующая лампа 30 Вт, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, алюминиевый корпус, байонет Bowens.
E-IMAGE Aluminum boom arm журавль.
Треххсекционный журавль можно использовать для студийной съемки и для съемки на открытом воздухе, благодаря универсальному установочному адаптеру.
Мешок-противовес в комплекте.