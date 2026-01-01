E-IMAGE EIB85 Aluminum boom arm журавль

Характеристики:
- 2 колена, 3 секции диаметром 35-30-25 мм
- Длина в сложенном виде 121 см
- Максимальная длина 220 см
- Вес 3,22 кг
- Нагрузка при максимальном выдвижении 5 кг
- Тип крепления А (несъемный штифт 5/8” (16мм))
- Материал алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Aluminum boom arm журавль.
Треххсекционный журавль можно использовать для студийной съемки и для съемки на открытом воздухе, благодаря универсальному установочному адаптеру.
Мешок-противовес в комплекте.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox DP400IIIV вспышка студийная.
Мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, светодиодная моделирующая лампа 30 Вт, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, алюминиевый корпус, байонет Bowens.
Фон бумажный Savage (56-86) Fashion grey - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.