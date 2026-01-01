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E-IMAGE EIB85 Aluminum boom arm журавль

E-IMAGE EIB85 Aluminum boom arm журавль

E-IMAGE
Артикул: MTG-0763

E-IMAGE Aluminum boom arm журавль.

Треххсекционный журавль можно использовать для студийной съемки и для съемки на открытом воздухе, благодаря универсальному установочному адаптеру.
Мешок-противовес в комплекте.

Описание

Характеристики:

  • 2 колена, 3 секции диаметром 35-30-25 мм
  • Длина в сложенном виде 121 см
  • Максимальная длина 220 см
  • Вес 3,22 кг
  • Нагрузка при максимальном выдвижении 5 кг
  • Тип крепления А  (несъемный штифт 5/8” (16мм)) 
  • Материал алюминий 

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