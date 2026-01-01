FST SB-50 PL600900 для LED-панелей

Артикул: MTG-0223

Софтбокс специально разработан для светодиодных панелей FST PL-600BPro/900BPro, имеет каркасную основу для крепления на приборе, внешний рассеиватель и соты для создания более мягкого и более направленного светового потока.

Размеры внешнего рассеивателя - 35х45 см. В комплекте - софтбокс, соты, каркас, мягкий чехол для переноски.