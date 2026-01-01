FST SB-35U 25x140 см быстрораскладной cофтбокс

Артикул: MTG-0345

Прямоугольный софтбокс FST SB-35U с размером внешнего рассеивателя 25х140 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Изготовлен из жаростойкой ткани, что позволяет использовать его с высокомощными пилотными лампами. Внутренняя поверхность софтбокса серебристая, внешняя - черная.

Быстрораскладная конструкция позволяет подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды.

В комплекте 2 рассеивателя (внутренний и внешний), а также соты для формирования более направленного потока света. Есть мягкий чехол для переноски и хранения софтбокса.

Прибор и стойка в комплект не входят.