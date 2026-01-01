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FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm
FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm
FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm
FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm

FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm

FST
Артикул: MTG-0211

Быстрораскладной софтбокс. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Размер внешнего рассеивателя - 60х90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, есть мягкий чехол для переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.

Описание

FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-235U 60х90 см - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.

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