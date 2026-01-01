FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 60x90 cm

Фолиевый фильтр Light Blue 118 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 22,2%, поглощение 0,65. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстрораскладной софтбокс. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Размер внешнего рассеивателя - 60х90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, есть мягкий чехол для переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.
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Фолиевый фильтр Light Blue 118 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 22,2%, поглощение 0,65. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Opal 420 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светло-опаловый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.
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FST UС-80 – фотозонт студийный комбинированный, отражающий/просветный.
Основа – просветный фотозонт, чехол съемный белый/черный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени и блики. Легко складывается и удобен при транспортировке. Диаметр купола, см – 80. Вес - 0,35 кг.
Фильтр рассеивающий Chris James 229 Quarter Tough Spun
Изготовлен из нетканного полиэстера.
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.