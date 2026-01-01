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FST LED SB-230 софтбокс для светодиодных панелей 37x45 см
FST LED SB-230 софтбокс для светодиодных панелей 37x45 см

FST LED SB-230 софтбокс для светодиодных панелей 37x45 см

FST
Артикул: MTG-0236

Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем для создания более мягкого светового потока. Мягкий чехол в комплекте.

Описание

Характеристики:

  • размеры направленного к панели отверстия - 20х32 см
  • размеры внешнего рассеивателя - 37х45 см

Комплектация

  • Софтбокс FST LED SB-230 37x45 см - 1 шт.
  • Рассеиватель - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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