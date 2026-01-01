FST LED SB-230 софтбокс для светодиодных панелей 37x45 см

Характеристики:
- размеры направленного к панели отверстия - 20х32 см
- размеры внешнего рассеивателя - 37х45 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем для создания более мягкого светового потока. Мягкий чехол в комплекте.
Характеристики:
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Надежная и прочная алюминиевая стойка Falcon Eyes FlyStand 2200 в комплекте с шаровой головой.
Стойка телескопическая, состоит из 4 секций. Максимальная высота 220 см, минимальная высота 72 см, нагрузка 4 кг, вес 1,75 кг, длина в сложенном виде 72 см.