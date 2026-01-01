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Fotokvant SBR-80120BW быстрораскладной софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-80120BW быстрораскладной софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-80120BW быстрораскладной софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-80120BW быстрораскладной софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens

Fotokvant SBR-80120BW быстрораскладной софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-3316

Быстрораскладной софтбокс Fotokvant SBR-80120BW размером 80х120 см. Оснащен адаптером Bowens.

Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) специальной конструкции, позволяющей собрать и разобрать модификатор одним движением. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 1,1 кг.

Описание

Размер 80х120 см - это один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить удлиненный поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Квадробокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

Софтбокс имеет крепление для сот и комплектуется адаптером Bowens.

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