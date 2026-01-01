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Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom

Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom

Fotokvant
Артикул: DAN-4025

Софтбокс Fotokvant SB-70100 EL 70х100 см с адаптером Elinchrom.

Комплект включает легкий квадробокс для предметной или портретной съемки и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Посадочный диаметр - 144 мм. 

Описание

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

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