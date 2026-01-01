Fotokvant SB-70100EL софтбокс 70х100 см с адаптером Elinchrom

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.
Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.