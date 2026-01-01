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Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel
Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel
Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel
Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel
Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel
Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel

Fotokvant SB-50130HE стрипбокс 50х130 см с байонетом Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-4024

Софтбокс Fotokvant SB-50130HE 50х130 см с адаптером Hensel.

Комплект включает легкий стрипбокс размером - 50х130 см и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Стрипбокс позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Он отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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