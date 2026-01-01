Fotokvant SB-50130EL стрипбокс 50х130 см с байонетом Elinchrom

Стрипбокс позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Он отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.
Фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom, Fotokvant RFBG-1-EL.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Elinchrom. Вес - 0,8 кг.