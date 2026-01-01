Falcon Eyes SBQ-9090 BW софтбокс с сотами для галогенных осветителей

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Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SBQ-9090 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.
Размер 90х90 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,9 кг. Комплектуется сотами.
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