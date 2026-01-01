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Falcon Eyes SBQ-9090BW2 жаропрочный софтбокс
Falcon Eyes SBQ-9090BW2 жаропрочный софтбокс
Falcon Eyes SBQ-9090BW2 жаропрочный софтбокс

Falcon Eyes SBQ-9090BW2 жаропрочный софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9517

Falcon Eyes SBQ-9090BW2 - жаропрочный софтбокс 90х90 см.

Жаропрочный софтбокс, с байонетом Bowens (сменный). Может использоваться со вспышками и галогеновыми осветителями мощностью до 1000 Вт.

Описание

Световой модификатор для студийных осветительных галогенных и импульсных приборов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Рассеиватель изготовлен из жаропрочного материала, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.

Рабочая поверхность софтбокса выполнена из синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью и рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени. 

Несущий каркас состоит из литого алюминиевого адаптера, стальных спиц с наконечниками и сменного байонетного кольца Bowens. 

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, а выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. 

В комплекте чехол.

Характеристики:

  • байонет - Bowens (сменное кольцо, диаметр 152 мм)
  • размер, см - 90х90
  • вес, кг -  0,8

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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