Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером

Описание

Софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Изготовлен из жаропрочного материала, с вентиляционными карманами для отвода тепла, на стенках.

Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, адаптера Falcon Eyes MRH1-4 (используется для крепления галогенного осветителя Falcon Eyes DTR-800 на стандартном стоечном пальце диаметром 5/8").

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для перевозки и хранения комплектуется чехлом.

Характеристики: