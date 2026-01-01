Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером

Софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Изготовлен из жаропрочного материала, с вентиляционными карманами для отвода тепла, на стенках.
Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, адаптера Falcon Eyes
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
Для перевозки и хранения комплектуется чехлом.
Характеристики:
- тип осветителя - для источников постоянного света DTR-800
- размер, см - 60х80
- вес, кг - 0,6