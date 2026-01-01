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Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером
Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером
Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером
Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером

Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 софтбокс с универсальным адаптером

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1443

Falcon Eyes MRH1-4+SB6080 - софтбокс с универсальным адаптером.

Жаропрочный софтбокс для галогенового осветителя DTR-800. Отражающая поверхность-серебро.

Размер - 60х80 см.

Описание

Софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Изготовлен из жаропрочного материала, с вентиляционными карманами для отвода тепла, на стенках.

Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, адаптера Falcon Eyes MRH1-4(используется для крепления галогенного осветителя Falcon Eyes DTR-800 на стандартном стоечном пальце диаметром 5/8").

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для перевозки и хранения комплектуется чехлом.

Характеристики:

  • тип осветителя - для источников постоянного света DTR-800
  • размер, см - 60х80
  • вес, кг - 0,6

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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