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-10 %
Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс

Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2230

Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс. Сборный софтбокс для источников постоянного LED и импульсного света, 60х90 см, байонет Bowens (сменный), 2 диффузора, чехол.

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы прямоугольной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 60х90см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

  • Модель Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW
  • Совместимый тип осветителя импульсные или светодиодные источники света
  • Размеры 60х90 см
  • Глубина 30 см
  • Байонет Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц сталь
  • Размер комплекта в чехле 600х250х60 мм
  • Вес комплекта в чехле 1,04 кг.

Комплектация

  • Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 4 шт.
  • Чехол

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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