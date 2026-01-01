Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW софтбокс

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы прямоугольной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 60х90см.
Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.
Характеристики:
- Модель Falcon Eyes FEA-SBII 6090 BW
- Совместимый тип осветителя импульсные или светодиодные источники света
- Размеры 60х90 см
- Глубина 30 см
- Байонет Bowens (сменное кольцо)
- Крепежный диаметр кольца Ø142 мм
- Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
- Материал спиц сталь
- Размер комплекта в чехле 600х250х60 мм
- Вес комплекта в чехле 1,04 кг.