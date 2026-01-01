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-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс

Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8857

Октобокс Falkon Eyes FEA-OBII 20 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens.

Описание

Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
 Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 200см.
 Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens.

Характеристики:
 Совместимый тип осветителя: импульсные или светодиодные источники света.
 Диаметр: 200 см.
 Глубина: 78 см.
 Байонет: Bowens (сменное кольцо).
 Материал байонетного кольца: алюминиевый сплав.
 Материал спиц: сталь.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
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