Falcon Eyes FEA-OBII 20 BW октобокс

Описание

Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 200см.

Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens.

Характеристики:

Совместимый тип осветителя: импульсные или светодиодные источники света.

Диаметр: 200 см.

Глубина: 78 см.

Байонет: Bowens (сменное кольцо).

Материал байонетного кольца: алюминиевый сплав.

Материал спиц: сталь.