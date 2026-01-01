Артикул: MTG-3429

COLBOR CP30 софтбокс. Миниатюрный софтбокс диаметром всего 28см отлично подойдет для работы с компактными осветителями. Его вес всего 250 г, а значит даже при съёмке с рукояткой вы не будете перегружены. Байонет - C Mount (Colbor).