Характеристики:
- Форма октобокс
- Размер софтбокса ⌀ 28 см
- Габариты 280 × 280 × 210 мм
- Вес без упаковки 250 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
COLBOR CP30 софтбокс. Миниатюрный софтбокс диаметром всего 28см отлично подойдет для работы с компактными осветителями. Его вес всего 250 г, а значит даже при съёмке с рукояткой вы не будете перегружены. Байонет - C Mount (Colbor).
Характеристики:
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