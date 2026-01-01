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Aputure Light OctaDome 120 софтбокс
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс

Aputure Light OctaDome 120 софтбокс

Aputure
Артикул: MTG-0500

Aputure Light OctaDome 120 софтбокс.

Восьмиугольный софтбокс с байонетом Bowens. В комплект добавлены два рассеивателя разной плотности для подбора необходимой диффузии, а также соты, сокращающие угол луча до 45°. 

Описание

Характеристики:

  • Форма : октобокс
  • Байонет насадки : Bowens
  • Габариты : 1200 × 1200 × 535 мм
  • Габариты в сложенном состоянии : 760 × 150 × 30 мм
  • Вес без упаковки : 1700 г

Комплектация

  • софтбокс
  • рассеиватель 1.5 stop
  • рассеиватель 2.5 stop
  • соты 45°
  • сумка

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29 220 ₽
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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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