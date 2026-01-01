Характеристики:
- Форма : октобокс
- Байонет насадки : Bowens
- Габариты : 1200 × 1200 × 535 мм
- Габариты в сложенном состоянии : 760 × 150 × 30 мм
- Вес без упаковки : 1700 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure Light OctaDome 120 софтбокс.
Восьмиугольный софтбокс с байонетом Bowens. В комплект добавлены два рассеивателя разной плотности для подбора необходимой диффузии, а также соты, сокращающие угол луча до 45°.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Профессиональный черный карбоновый видеоштатив QZSD Q680AС с максимальной высотой 188 см и нагрузкой до 15 кг.
Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,75 кг (3,5 кг с головой в чехле)