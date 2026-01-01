Profoto Umbrella M Backpanel (100995) задний отражатель зонта 105 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Umbrella M Backpanel (100995) – задний отражатель зонта, после его присоединения получаем зонт-софтбокс, предназначенный для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Размер, см – 105. Цвет – черный.
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