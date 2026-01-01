Артикул: NVF-8063

Profoto Flat Front Diffuser Rfi 4x6' (254639) – плоский фронтальный рассеиватель, устанавливается на софтбоксы Rectangular RFi или Square RFi для получения полностью плоской поверхности. Его можно также использовать в качестве фильтра нейтральной плотности для снижения или создания более мягкого и широкого угла рассеивания. Размер, см – 120x180.