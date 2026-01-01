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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Flat Front Diffuser Rfi 1x1,3' (254635) – плоский фронтальный рассеиватель, устанавливается на софтбоксы Rectangular RFi или Square RFi для получения полностью плоской поверхности. Его можно также использовать в качестве фильтра нейтральной плотности для снижения или создания более мягкого и широкого угла рассеивания. Размер, см – 30x30.
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