Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens

Алюминевый рефлектор под зонт Godox RFT-17 Pro 110° с байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°, с серебрисым внутренним покрытием. Фокусирует свет от вспышки на поверхности зонта, обеспечивая тем самым широкое рассеивание света для лучшегоохвата предмета съемки.
С помощью фотозонта Falcon Eyes UR-48WB фотограф может быстро получить мягкий отраженный свет. Диаметр купола 97 см
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 400 г.