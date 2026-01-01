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Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens

Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens

Godox
Артикул: DAN-8723

Алюминевый рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° со встроенным креплением для зонта, байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°.

Описание

Алюминевый рефлектор под зонт Godox RFT-17 Pro 110° с байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°, с серебрисым внутренним покрытием. Фокусирует свет от вспышки на поверхности зонта, обеспечивая тем самым широкое рассеивание света для лучшегоохвата предмета съемки.

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