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-10 %
Godox P68-D2 рассеиватель для Parabolic 68
Godox P68-D2 рассеиватель для Parabolic 68
Godox P68-D2 рассеиватель для Parabolic 68

Godox P68-D2 рассеиватель для Parabolic 68

Godox
Артикул: DAN-8686

Рассеиватель Godox P68-D2 – полупрозрачный тканевый диффузор, предназначен для параболического рефлектора Godox Parabolic 68 и комплекта Parabolic P68Kit, прикрепляется к передней части рефлектора, уменьшает резкость теней и смягчает световой поток.

Описание

Godox P68-D2 рассеиватель для Parabolic 68

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