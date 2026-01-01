Godox P68-D2 рассеиватель для Parabolic 68

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Рассеиватель Godox P68-D2 – полупрозрачный тканевый диффузор, предназначен для параболического рефлектора Godox Parabolic 68 и комплекта Parabolic P68Kit, прикрепляется к передней части рефлектора, уменьшает резкость теней и смягчает световой поток.
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