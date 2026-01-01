Godox P128-D2 рассеиватель для Parabolic 128

Артикул: DAN-8684

Рассеиватель Godox P128-D2 – полупрозрачный тканевый диффузор, разработанный специально для параболического рефлектора Godox Parabolic 128 и комплекта Parabolic P128Kit. Рассеиватель крепится к передней части рефлектора, смягчая световой поток от осветителя и уменьшая резкость теней, поглощает 1 стоп света. Возможно использование рассеивателя Godox P128-D2 совместно с тканевыми сотами Godox P128-LG, которые ограничивают направление светового потока и минимизируют излишнюю засветку.