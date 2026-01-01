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Elinchrom (26762) просветной диффузор для глубокого зонта 125 cm

Elinchrom (26762) просветной диффузор для глубокого зонта 125 cm

Elinchrom
Артикул: DAN-5377

Просветной диффузор Elinchrom (26762) для глубокого зонта диаметром 125 см.

Диффузор используется с глубоким зонтами диаметром 125 см. Применение диффузора приводит к световому эффекту направленного софтбокса. Также применение диффузора позволяет смягчать световой поток. Зонт приобретается отдельно.

Описание

Elinchrom (26762) просветной диффузор для глубокого зонта 125 cm

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