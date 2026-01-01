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Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель
Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель
Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель
Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель
Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель

Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель

Aputure
Артикул: MTG-0489

 Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель.

Aputure Space Light - это рассеиватель цилиндрической формы позволяет распространить мягкий свет на 360°. При помощи шторок вы можете контролировать угол луча для получения необходимого объёма освещения. Спроектирован специально для осветителя Nova p600c. Размер 991 × 965 × 711 мм. 

Описание

Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель

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