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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure Space Light для Nova p600c рассеиватель.
Aputure Space Light - это рассеиватель цилиндрической формы позволяет распространить мягкий свет на 360°. При помощи шторок вы можете контролировать угол луча для получения необходимого объёма освещения. Спроектирован специально для осветителя Nova p600c. Размер 991 × 965 × 711 мм.
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