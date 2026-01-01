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Visico SN-202 узкоугольная насадка с сотой

Visico SN-202 узкоугольная насадка с сотой

Visico
Артикул: NVF-1603

Visico SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6,2 см. Длина насадки – 23,5 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

Описание

Visico SN-202 узкоугольная насадка с сотой

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