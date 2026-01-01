Visico SN-202 узкоугольная насадка с сотой

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6,2 см. Длина насадки – 23,5 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.
Байонет Bowens.
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