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Lastolite LS2619 Strobo snoot тубус

Lastolite LS2619 Strobo snoot тубус

Lastolite
Артикул: OLE-0475

Lastolite LS2619 Strobo snoot – складной тубус для установки на кронштейны, представленные в наборах Lastolite LS2611 Strobo ezybox и LS2601, а также на кронштейн Lastolite EzyBox Hotshoe (2414). Используется для создания направленного узкого потока света. Тубус идеально подходит в качестве акцентирующего источника света или освещения небольшой части объекта.

Описание

Lastolite LS2619 Strobo snoot тубус

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