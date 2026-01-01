Lastolite LS2619 Strobo snoot тубус

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2619 Strobo snoot – складной тубус для установки на кронштейны, представленные в наборах Lastolite LS2611 Strobo ezybox и LS2601, а также на кронштейн Lastolite EzyBox Hotshoe (2414). Используется для создания направленного узкого потока света. Тубус идеально подходит в качестве акцентирующего источника света или освещения небольшой части объекта.
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