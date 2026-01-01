Hensel 9201 Accent tube тубус конический

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Hensel 9201 Accent tube – узкоугольная насадка со встроенной сотовой решеткой 8 градусов. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
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