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Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот
Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот
Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот
Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот
Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот

Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот

Elinchrom
Артикул: NVF-7671

Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) – насадка направленного освещения Zoom 18/36 град. Предназначена для проецирования на сцене, следящего за актером пятна света. С ней могут быть использованы любые осветительные головки Elinchrom и Prolinca.

Описание

Конструктивно прибор создан так, что пользователь имеет легкий доступ к линзам, что облегчает их чистку. В сочетании с большим числом дополнительных аксессуаров, таких как маски "Гобо" и цветных фильтров (не входят в комплектацию) делают его оптимальным выбором. 

ВАЖНО! Данное устройство может существенно нагреваться в процессе использования, поэтому необходимо соблюдать соответствующую осторожность при его эксплуатации.

Характеристики:

  • угол луча, минимальный/максимальный, град. – 18–36
  • апертура при дистанции 1 м, 100 ISO, 1200 Вт – 45,7
  • материал корпуса – штампованный алюминий
  • размер, см – 45х15х15
  • масса, кг – 4,75

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