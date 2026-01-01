Elinchrom Zoom Spot 18-36 (26481) спот

Конструктивно прибор создан так, что пользователь имеет легкий доступ к линзам, что облегчает их чистку. В сочетании с большим числом дополнительных аксессуаров, таких как маски "Гобо" и цветных фильтров (не входят в комплектацию) делают его оптимальным выбором.
ВАЖНО! Данное устройство может существенно нагреваться в процессе использования, поэтому необходимо соблюдать соответствующую осторожность при его эксплуатации.
Характеристики:
- угол луча, минимальный/максимальный, град. – 18–36
- апертура при дистанции 1 м, 100 ISO, 1200 Вт – 45,7
- материал корпуса – штампованный алюминий
- размер, см – 45х15х15
- масса, кг – 4,75