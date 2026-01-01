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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (26484) – комплект аксессуаров для спота Elinchrom 18-36. Он состоит из легко формирующих приспособлений, которые изменяют цвет, форму или рисунок света. В комплекте ограничители светового пятна, держатель масок "Гобо", маски "Гобо" – 10 шт., держатель цветных фильтров, цветные фильтры – 10 шт.
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