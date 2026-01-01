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Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк

Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк

Wansen
Артикул: MTG-2384

Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк. Черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп). Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер 0,6 м х 7 м.

Описание

Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк

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