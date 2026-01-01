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Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс
Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс
Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс

Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс

Aputure
Артикул: MTG-0508

Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс. Aputure Lantern для Amaran F21 - cофтбокс для гибкой панели Aputure F21. Имеет пирамидообразную форму, а для контроля угла луча предусмотрена специальная юбка. Конструкция собирается при помощи липучки.

Описание

Софтбокс Aputure Lantern для amaran F21

Aputure Lantern для amaran F21 — это легкий всесторонний модификатор мягкого света, созданный специально для гибких светодиодных панелей amaran F21x и F21c. Он превращает гибкий светильник в объемный источник для верхнего освещения, идеально подходящий для заливки больших пространств. Благодаря простой конструкции на липучках, он быстро устанавливается и снимается.

Основные характеристики

  • Назначение: Модификатор для создания объемного мягкого света от гибких панелей amaran F21x и F21c.
  • Форма: Куполообразный (в форме фонаря), обеспечивающий широкий угол рассеивания.
  • Крепление: Быстрое крепление на липучках непосредственно к световой панели.
  • Комплектация: Диффузионная ткань (ослабление на 2.5 стопа) для смягчения света, светоконтролирующая юбка на липучках для управления направленностью и устранения засветок, а также сумка для переноски.
  • Вес: 723 г, что не требует дополнительной балансировки при установке.

Для чего используется

Этот софтбокс-фонарь создан для ситуаций, когда необходим мягкий, обволакивающий свет, заполняющий пространство. Он идеально подходит для:

  • Верхнего освещения: Создание мягкого заливающего света в интервью или сценах.
  • Освещения больших площадей: Быстрое заполнение светом комнаты или локации.
  • Съемки в ограниченном пространстве: Благодаря своему легкому весу и компактности при хранении.

Особенности конструкции

Ключевая особенность — входящая в комплект юбка для контроля света с отражающей внутренней подкладкой. Она позволяет регулировать направленность света, делая его более направленным или, наоборот, полностью всесторонним, и предотвращает нежелательные засветки.

Комплектация

  • Софтбокс Aputure Lantern для amaran F21 — 1 шт.
  • Диффузионная ткань (2.5 стопа) — 1 шт.
  • Светоконтролирующая юбка — 1 шт.
  • Сумка для переноски — 1 шт.

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