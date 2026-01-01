Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс

Описание

Софтбокс Aputure Lantern для amaran F21

Aputure Lantern для amaran F21 — это легкий всесторонний модификатор мягкого света, созданный специально для гибких светодиодных панелей amaran F21x и F21c. Он превращает гибкий светильник в объемный источник для верхнего освещения, идеально подходящий для заливки больших пространств. Благодаря простой конструкции на липучках, он быстро устанавливается и снимается.

Основные характеристики

Назначение: Модификатор для создания объемного мягкого света от гибких панелей amaran F21x и F21c.

Модификатор для создания объемного мягкого света от гибких панелей amaran F21x и F21c. Форма: Куполообразный (в форме фонаря), обеспечивающий широкий угол рассеивания.

Куполообразный (в форме фонаря), обеспечивающий широкий угол рассеивания. Крепление: Быстрое крепление на липучках непосредственно к световой панели.

Быстрое крепление на липучках непосредственно к световой панели. Комплектация: Диффузионная ткань (ослабление на 2.5 стопа) для смягчения света, светоконтролирующая юбка на липучках для управления направленностью и устранения засветок, а также сумка для переноски.

Диффузионная ткань (ослабление на 2.5 стопа) для смягчения света, светоконтролирующая юбка на липучках для управления направленностью и устранения засветок, а также сумка для переноски. Вес: 723 г, что не требует дополнительной балансировки при установке.

Для чего используется

Этот софтбокс-фонарь создан для ситуаций, когда необходим мягкий, обволакивающий свет, заполняющий пространство. Он идеально подходит для:

Верхнего освещения: Создание мягкого заливающего света в интервью или сценах.

Создание мягкого заливающего света в интервью или сценах. Освещения больших площадей: Быстрое заполнение светом комнаты или локации.

Быстрое заполнение светом комнаты или локации. Съемки в ограниченном пространстве: Благодаря своему легкому весу и компактности при хранении.

Особенности конструкции

Ключевая особенность — входящая в комплект юбка для контроля света с отражающей внутренней подкладкой. Она позволяет регулировать направленность света, делая его более направленным или, наоборот, полностью всесторонним, и предотвращает нежелательные засветки.