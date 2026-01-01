Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс

Софтбокс Aputure Lantern для amaran F21
Aputure Lantern для amaran F21 — это легкий всесторонний модификатор мягкого света, созданный специально для гибких светодиодных панелей amaran F21x и F21c. Он превращает гибкий светильник в объемный источник для верхнего освещения, идеально подходящий для заливки больших пространств. Благодаря простой конструкции на липучках, он быстро устанавливается и снимается.
Основные характеристики
- Назначение: Модификатор для создания объемного мягкого света от гибких панелей amaran F21x и F21c.
- Форма: Куполообразный (в форме фонаря), обеспечивающий широкий угол рассеивания.
- Крепление: Быстрое крепление на липучках непосредственно к световой панели.
- Комплектация: Диффузионная ткань (ослабление на 2.5 стопа) для смягчения света, светоконтролирующая юбка на липучках для управления направленностью и устранения засветок, а также сумка для переноски.
- Вес: 723 г, что не требует дополнительной балансировки при установке.
Для чего используется
Этот софтбокс-фонарь создан для ситуаций, когда необходим мягкий, обволакивающий свет, заполняющий пространство. Он идеально подходит для:
- Верхнего освещения: Создание мягкого заливающего света в интервью или сценах.
- Освещения больших площадей: Быстрое заполнение светом комнаты или локации.
- Съемки в ограниченном пространстве: Благодаря своему легкому весу и компактности при хранении.
Особенности конструкции
Ключевая особенность — входящая в комплект юбка для контроля света с отражающей внутренней подкладкой. Она позволяет регулировать направленность света, делая его более направленным или, наоборот, полностью всесторонним, и предотвращает нежелательные засветки.