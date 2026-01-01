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Visico SF-611 стандартный рефлектор

Visico SF-611 стандартный рефлектор

Visico
Артикул: NVF-1844

Visico SF-611рефлектор диаметром 17,5" с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень.

Байонет Bowens.

 

Описание

Visico SF-611 стандартный рефлектор

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