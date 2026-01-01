Visico SF-611 стандартный рефлектор

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico SF-611 – рефлектор диаметром 17,5" с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень.
Байонет Bowens.
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Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Manfrotto MK290LTA3-V Light – модель относится к обновленной версии компактных штативов 290 серии модификации Light.
В сложенном виде длина составляет 60 см. Вес изделия – 1,8 кг. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг. Оснащена центральной колонной и новой видеоголовой с 501 съемной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Плавное движение обеспечивает гидравлический картридж. Цвет – черный.