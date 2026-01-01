Profoto Tele-Zoom Reflector (100712) рефлектор 337 мм

Описание

Угол рассеивания 70 градусов в положении 10, 40 градусов в положении 7 и 30 градусов в положении 4. Дополнительно рефлектор может быть оборудован сотовым фильтром 10 градусов Grid (приобретается отдельно) для имитации классического кинематографического света.

Выходная мощность при 2400 Дж., 2 м, ISO 100 – f/90,7 в положении зума 6. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад.